Köln (www.fondscheck.de) - Die Hauptaktienmärkte gaben im Juli auf Euro-Basis insgesamt leicht nach, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Stable Growth A-Fonds (ISIN LU0136335097/ WKN 791695).Am US-amerikanischen Aktienmarkt seien die Kurse gestiegen. Jedoch habe die Schwäche des US-Dollar dazu geführt, dass die Gewinne für den in Euro kalkulierenden Investor deutlich geschmälert worden seien. Die europäischen Aktienmärkte sowie der japanische Aktienmarkt hätten Kursrückgänge verzeichnet, wobei die Verluste in Japan aufgrund des nachgebenden Yen am deutlichsten ausgefallen seien. ...

