Mainz (ots) - Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey in ihrem zweiten Landkrimi: Am Montag, 24. August 2020, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF den Film "Das dunkle Paradies", in dem Postenkommandantin Franziska Heilmayr und der leitende Kriminalbeamte Martin Merana den Mord an einem Edel-Callgirl aufklären wollen. In weiteren Rollen spielen Andrea Wenzl, Wolfgang Rauh, Muriel Baumeister, Nikolaus Paryla und andere. Regie führte Catalina Molina nach dem Drehbuch von Sarah Wassermair. Die ZDF/ORF-Koproduktion aus der Region Salzburg steht bereits ab Sonntag, 23. August 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.In Zell am See wird die Leiche eines Callgirls aus dem Wasser geborgen. Postenkommandantin Franziska Heilmayr (Stefanie Reinsperger) aus Krimml mischt sich ungefragt in die Ermittlungen ein. Denn ihre Freundin Annie (Andrea Wenzl), mit der sie heimlich zusammen ist, hat sie um Hilfe gebeten. Annies Bruder Roland Teichtner (Wolfgang Rauh), ein ehemaliger Junkie, ist Hauptverdächtiger in dem Fall. Martin Merana (Manuel Rubey) von der Salzburger Mordkommission warnt Franziska vor weiteren inoffiziellen Alleingängen. Doch dann beginnen die beiden gemeinsam, in dem Ort unbequeme Fragen zu stellen. Sie ahnen nicht, dass sie einer Verschwörung auf der Spur sind, die bis in Regierungskreise reicht.