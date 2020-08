München (ots) - Am 18. September 2020 rollt wieder der Ball in der 3. Liga. Zum Auftakt überträgt Das Erste ab 17:40 Uhr live das Spiel 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden. Nach der 19. Etappe der Tour de France, die ab 16:10 Uhr ebenfalls live im Ersten zu sehen ist, wird Matthias Opdenhövel den Eröffnungskracher mit den beiden Traditionsklubs moderieren. Tom Bartels kommentiert das Spielgeschehen aus dem Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. Der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 1954, nach dem das Stadion am Betzenberg in Kaiserslautern benannt ist, wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden.Freitag, 18. September 2020Sportschau16:10-17:40 UhrTour de France19. Etappe Bourg-en-Bresse - ChampagnoleReporter: Florian NaßModeration: Michael AntwerpesÜbertragung aus Champagnoleca. 17:40 - 19:45 UhrFußball 3. Liga Eröffnungsspiel1. FC Kaiserslautern - Dynamo DresdenReporter: Tom BartelsModeration: Matthias OpdenhövelÜbertragung aus Kaiserslautern Pressekontakt:Maximilian Erlhagen, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-34999, E-Mail: maximilian.erlhagen@daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4684423