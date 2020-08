Der Ölpreis hat am Donnerstagvormittag leicht nachgelassen. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Nordseesorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr bei 44,99 Dollar je Barrel (159 Liter) und somit 0,84 Prozent unter dem Schlusspreis des Vortages.Die Corona-Pandemie sorgt nach wie vor für erhebliche Belastungen am Rohölmarkt. Am Mittwochabend äußerte sich die US-Notenbank abermals sehr ...

