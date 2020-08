MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat TAG Immobilien nach Zahlen sowie einer in Aussicht gestellten Ausblicksanhebung auf "Reduce" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das erste Halbjahr sei solide verlaufen und die Jahresziele für die operative Kennziffer FFO (funds from operations) und die Dividende seien wie erwartet erst einmal bestätigt worden, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu, dass der Immobilienkonzern im weiteren Jahresverlauf diese Ziele anheben könnte, merkte Remke an, seine eigene FFO-Schätzung liege bereits knapp über der Zielspanne von TAG./gl/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2020 / 08:33 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008303504

