Delivery Hero: Das ist der lange erhoffte Ritterschlag

Das ist ein echter Ritterschlag für Delivery Hero (WKN: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43) und eine sehr erfreuliche Nachricht für die Aktionäre des Berliner Start-ups: Die Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) gab am Mittwochabend bekannt, dass die weltweit führende lokale Lieferplattform in den DAX aufsteigen wird.

Lieferservice soll weiter ausgebaut werden

Niklas Östberg, Vorstandschef und Mitgründer von Delivery Hero, erklärte: "Delivery Hero hat erst kürzlich starke Zahlen für das zweite Quartal 2020 veröffentlicht, was beweist, dass unsere strategischen Entscheidungen weiterhin zu hervorragenden Ergebnissen führen. Die Aufnahme in den DAX ist die Bestätigung, dass der Kapitalmarkt an unsere Plattform glaubt. Gleichzeitig ist sie die Anerkennung des unermüdlichen Einsatzes unserer Mitarbeiter, Produkte und Dienstleistung zu schaffen, die unsere Kunden lieben. Wir haben uns immer darauf fokussiert, ein solides Geschäft und ein großartiges Unternehmen zu schaffen. Als Teil des DAX werden wir unseren Lieferservice weiter ausbauen, das Kundenerlebnis verbessern und darauf hinarbeiten, alles zu liefern - lokal."

Den vollständigen Artikel lesen ...