Alibaba hat am Donnerstag Anlegern einen Blick in die Bücher gewährt.Alibaba hat am Donnerstag vor dem Start der US-Börsen die Kennzahlen der vergangenen drei Monate veröffentlicht.Demnach belief sich der Gewinn je Aktie auf 14,82 CNY, nachdem Experten im Vorfeld von 13,82 CNY je Anteilsschein erwartet hatten. Im Vorjahresquartal wies Alibaba noch ein EPS in Höhe von 12,55 CNY aus.Alibaba ...

Den vollständigen Artikel lesen ...