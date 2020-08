ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zur Rose Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 284 Franken belassen. Weitere Sonderkosten sollten das operative Ergebnis der Online-Apotheke im zweiten Halbjahr 2020 und in der ersten Hälfte 2021 beeinflussen, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So fielen Ausgaben im Zusammenhang mit den jüngsten Übernahmen an sowie Marketingkosten für den Start der digitalen Plattform. Auf dieser liege derzeit der Fokus des Unternehmens./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2020 / 14:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

