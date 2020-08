Mushlabs will aus den Wurzeln von Pilzen einen Fleischersatz entwickeln. Jetzt hat das Berliner Startup 10 Millionen US-Dollar frisches Kapital aufgenommen. In einer Series-A-Finanzierungsrunde hat das Berliner Startup Mushlabs 10 Millionen Dollar erhalten. Angeführt wurde die Runde von dem auf alternative Nahrungsmittel spezialisierten Investor Visvire New Protein aus Singapur und dem Schweizer Risikokapitalunternehmen Redalpine. Mit Happiness Capital, dem Investitionsarm des Hongkonger Lebensmittelkonzerns Lee Kum Kee, und Joyance Partner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...