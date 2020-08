DGAP-News: SEVEN PRINCIPLES AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis

Seven Principles AG veröffentlicht Zahlen für das 1. Halbjahr 2020



20.08.2020 / 14:34

Konzernumsatz liegt im 1. Halbjahr 2020 bei 41 Mio. EUR

Positives Konzernergebnis von 414 TEUR

Die SEVEN PRINCIPLES AG (SEVEN PRINCIPLES), spezialisiert auf Dienstleistungen rund um die Digitalisierung von Geschäftsmodellen, konnte im 1. Halbjahr seine Erwartungen übertreffen und ein positives Konzernergebnis von 414 TEUR erzielen. Dies entspricht einer Verbesserung zum Vorjahreshalbjahr von 112 % (VJ: -3.423 TEUR).



Der Konzernumsatz lag im 1. Halbjahr 2020 mit 41.002 TEUR um 13,9 % unter dem Vorjahreswert von 47.626 TEUR. Die Gesamtkosten wurden um 14,5 % von 28.242 TEUR im Vorjahr auf 24.144 TEUR im laufenden Halbjahr 2020 gesenkt. Diese Verringerung der Kosten kann als erster Erfolg des in 2019 aufgesetzten Maßnahmenbündels zur Verbesserung der Ertragslage und zur Kostenreduktion gewertet werden, welches im laufenden Jahr weiter verfolgt wird.



Auch im aktuellen Geschäftsjahr steht weiter die nachhaltige Stärkung der Ertragskraft des Unternehmens im Vordergrund. Um dieses Ziel zu verfolgen, wurde die Ausgliederung von drei operativen Geschäftsbereichen in unabhängige Tochtergesellschaften angestoßen und in der Hauptversammlung vom 23. Juli 2020 beschlossen. Unter Berücksichtigung der vorherrschenden Corona-Situation hält SEVEN PRINCIPLES AG zudem weiterhin an der geplanten Konsolidierungsstrategie und den damit einhergehenden Umsatz- und Ergebnisentwicklungen für das Gesamtjahr fest.



Der Bericht zum 1. Halbjahr 2020 des SEVEN PRINCIPLES-Konzerns steht auf der Website www.7p-group.com im Investor Relations Bereich zum Download zur Verfügung

