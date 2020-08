Nachdem der Silberpreis mit seinem Durchmarsch durch die magische Chartmarke von 21,13 Dollar am 21.07.2020 die allermeisten Analysten vollkommen überrumpelte, haben sich die kurzfristigen Gewinne weiter vergrößert. In der bisherigen Spitze der Aufwärtsbewegung erreichte der Silberpreis am 07.08.2020 einen Höchstkurs von 29,86 Dollar.Von seinem Ausverkaufstief vom 18.03.2020 bei 11,64 Dollar hat Silber damit in der Spitze in rund 4 ½ Monaten 157 % zugelegt. Was für ein Sentiment-Wechsel! Jahrelang war Silber das "Sauerbier' unter den Vermögensanlagen. Keine Verzinsung, Industriemetall, nimmt viel Platz bei der Lagerung weg usw.Und nun? Wie geht es weiter?

