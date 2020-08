Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC plant die Coreo AG im Zeitraum vom 24. August bis zum 8. September 2020 die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro, einem Kupon von 6,75 Prozent und einer Laufzeit von 5 Jahren. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage wolle die Gesellschaft mit der Emission vorrangig das weitere Wachstum des Wohn- und Gewerbeimmobilienportfolios finanzieren. Der Fokus liege dabei auf dem Value Add-Segment in Mittelzentren Deutschlands. Gemäß dem zuletzt verfügbaren Zahlenwerk zum 31.12.2019 weise Coreo einen Objektbestand (IFRS) von 44,38 Mio. Euro aus, so GBC. Für weitere, in 2019 erworbene, Immobilien im Volumen von knapp 20 Mio. Euro sei der Übergang von Nutzen und Lasten erst im ersten Halbjahr 2020 erfolgt.

Außerdem solle mit dem Emissionserlös die noch bis 2022 laufende Optionsanleihe mit einem aktuell ausstehenden Volumen von 15 Mio. Euro vorzeitig zurückgezahlt werden. Hier könne die Gesellschaft eine sofortige Ergebnisverbesserung erzielen, da die Optionsanleihe einen Kupon von 10 Prozent aufweise. Für das laufende Geschäftsjahr rechne das Analystenteam mit Investitionen von insgesamt 40 Mio. Euro. Der Mittelzufluss aus der Anleihe erhöhe zudem die finanzielle Basis für das angenommene Unternehmenswachstum. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 2,60 Euro und das Rating "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.08.2020, 17:15 Uhr)

