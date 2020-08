Wegen der zuletzt noch verschärften US-Sanktionen laufen Huawei offenbar die Mitarbeiter seiner Chipsparte Hisilicon in Scharen davon. Huawei hatte sie zuvor teilweise mit hohen Kosten selbst abgeworben. Die in den vergangenen Monaten immer wieder verschärften Sanktionen der US-Regierung gegen Huawei zeigen jetzt offenbar doch Wirkung. Nachdem der chinesische Hersteller zunächst weiter gute Zahlen melden konnte, gehen ihm jetzt unter anderem die Chipsätze für Highend-Smartphones aus. Grund: Der taiwanische Auftragsfertiger TSMC hat auf Druck der USA die Lieferungen an Huawei gestoppt. Auch ...

