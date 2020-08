DJ Merkel und Macron wollen mehr Europa bei Corona-Bekämpfung

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Frankreich wollen bei der Bekämpfung der Corona-Krise stärker zusammenarbeiten. "Wir können und wir werden uns hier enger abstimmen, wie wir dieses Virus weiter eindämmen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) anlässlich einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Bregancon an der Cote d'Azur. Es müsse das Ziel sein, "dass wir auch hier noch europäischer agieren", so Merkel.

Es brauche ähnliche Reaktionen auf Risikogebiete und zugleich regionalere Ansätze. "Wir können nicht wieder das ganze Land in den Lockdown versetzen." Macron betonte, angestrebt sei eine engere Koordinierung.

Zu Beginn der Corona-Krise hatten zahlreiche EU-Mitgliedsstaaten ohne Abstimmung die Grenzen geschlossen oder Exporte von Schutzausrüstung verboten. Auch die EU-Kommission war für die mangelnde Krisenkoordination kritisiert worden. Noch immer ist die Entscheidung über Risikogebiete eine rein nationale. So hatte das deutsche Robert-Koch-Institut Teile Kroatiens als Risikogebiete eingestuft, in dessen Folge das Auswärtige Amt eine Reisewarnung aussprach.

