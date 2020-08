DGAP-News: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Petro Welt Technologies AG: Ergebnisse der Petro Welt Technologies AG für das erste Halbjahr 2020: Verbesserungen bei Betriebstätigkeit und Effizienz trotz eines volatilen wirtschaftlichen und industriellen Umfelds



20.08.2020 / 20:15

Ergebnisse der Petro Welt Technologies AG für das erste Halbjahr 2020: Verbesserungen bei Betriebstätigkeit und Effizienz trotz eines volatilen wirtschaftlichen und industriellen Umfelds Die Umsätze erhöhten sich um 12,5 % in Euro und um 16,4 % in Rubel.

Zusammen mit den höheren Umsätzen führte die erfolgreiche Optimierung der Umsatzkosten und Verwaltungsaufwendungen zu einem beeindruckenden, zweistellig prozentualen Anstieg aller Gewinnkennzahlen.

Der operative Cashflow verbesserte sich im Jahresvergleich weiter um 9,3 % und unterstrich so die finanzielle Solidität der Gesellschaft.

Aufgrund der Krise des globalen Ölmarkts und der negativen Auswirkungen durch die Einschränkungen wegen Covid-19 beschloss das Management, sämtliche Investitionsvorhaben im russischen Markt einzuschränken. Wien, 20. August 2020

Der Konzernumsatz erhöhte sich von EUR 136,9 Mio. im Vorjahreszeitraum um beachtliche 12,5 % auf insgesamt EUR 154,0 Mio. im ersten Halbjahr 2020. Bei dem in russischem Rubel ausgewiesenen Konzernumsatz stieg der Umsatz sogar um 16,4 %. Das Segment Drilling, Sidetracking und IPM leistete einmal mehr den größten Umsatzbeitrag, da es den Folgen des Abkommens der OPEC+ weniger ausgesetzt war und seine operative Effizienz kontinuierlich ausbauen konnte. Die Umsatzkosten stiegen langsamer, wodurch die Bruttogewinnmarge der Gruppe von 12,8 % im ersten Halbjahr 2019 auf 17,3 % im Berichtszeitraum stark verbessert werden konnte. Das EBIT erhöhte sich um mehr als das Doppelte auf EUR 13,0 Mio., was die EBIT-Marge im ersten Halbjahr 2020 auf 8,4 % steigen ließ (erstes Halbjahr 2019: 3,1 %). In der ersten Jahreshälfte 2020 erhöhte sich das EBITDA des Konzerns um 24,4 % auf EUR 29,1 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Entsprechend stieg die EBITDA-Marge im Berichtszeitraum auf 18,9 % (2019: 17,1 %). Mit 22,4 Mio. EUR erhöhte sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum um 9,3 % gegenüber dem Vorjahr. Dank der zunehmenden operativen Tätigkeit war die Gruppe in der Lage, trotz der schlechteren Zahlungsbedingungen in Bezug auf längere Zahlungsziele den operativen Cashflow zu halten. Die verfügbare Liquiditätsposition, die Bankeinlagen, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente umfasst, betrug EUR 137,9 Mio. zum 30. Juni 2020. Dies entspricht einem Rückgang um 4,2 % im Vergleich zum 31. Dezember 2019. Unter Berücksichtigung eines sinkenden Auftragsvolumens seitens der Kunden, das sich zum Teil im August manifestierte, und einer weiter wahrscheinlichen Abwertung des russischen Rubel und des kasachischen Tenge hat der Konzern die Prognosen für den Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2020 von EUR 278 bis 285 Mio. auf EUR 275 bis 282 Mio. gesenkt. Die Gruppe hofft, die EBITDA-Marge entsprechend ihrer früheren Prognose zwischen 16 und 16,5 % halten zu können. Wesentliche Kennzahlen H1 2020 H1 2019 +/- Umsatzerlöse EUR Mio. 154,0 136,9 12,5 % EBITDA EUR Mio. 29,1 23,4 24,4 % EBIT EUR Mio. 13,0 4,2 209,5 % EBITDA-Marge 18,9% 17,1 % EBIT-Marge 8,4 % 3,1 % Gewinn nach Steuern EUR Mio. 8,3 3,5 137,1 % Ergebnis je Aktie EUR 0,17 0,07 137,1 % Eigenkapital1 EUR Mio. 224,0 254,3 (11,9 %) Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit EUR Mio. 22,4 20,5 9,3 % 1 Zum 31. März 2020 bzw. zum 31. Dezember 2019 Zum 31. März 2020 bzw. zum 31. Dezember 2019

Über die Petro Welt Technologies AG

Die Petro Welt Technologies AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden und erstmals etablierten OFS-Gesellschaften in Russland und der GUS und hat sich auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und bestehender Öl- und Gasformationen spezialisiert. Kontakt

Konstantin Huber

be.public Corporate & Financial Communications GmbH

T: +43 1 503 2 503 29

20.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

