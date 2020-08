Die Erdgaspreise haben in relativ kurzer Zeit einen enormen Anstieg erlebt. Betrachtet man den fortlaufenden Kontakt für Henry Hub Natural Gas, so wurde der Kontrakt am 26. Juni mit einem 52-Wochen-Tief von 1,517 $ gehandelt, während die Preise am 18. August ein Hoch von 2,465 $ auf Intraday-Basis überschritten, was einer Erholung von fast 62% entspricht. ...

