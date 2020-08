Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.08.2020 / 22:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: MBB Capital Management GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Christof Nachname(n): Nesemeier Position: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführender Direktor (CEO)

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

MBB SE

b) LEI

967600M9R4EFYLPNWR50

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0ETBQ4

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 61,00 EUR 28060,00 EUR 61,00 EUR 16714,00 EUR 61,00 EUR 26840,00 EUR 61,00 EUR 30500,00 EUR 61,00 EUR 30500,00 EUR 61,00 EUR 30500,00 EUR 61,00 EUR 30500,00 EUR 61,00 EUR 30500,00 EUR 61,00 EUR 30500,00 EUR 61,00 EUR 30500,00 EUR 61,00 EUR 72651,00 EUR 61,00 EUR 30500,00 EUR 61,00 EUR 30500,00 EUR 61,00 EUR 30500,00 EUR 61,00 EUR 30500,00 EUR 61,00 EUR 15677,00 EUR 64,60 EUR 3488,40 EUR 64,60 EUR 2196,40 EUR 64,60 EUR 3940,60 EUR 64,60 EUR 839,80 EUR 65,40 EUR 13080,00 EUR 65,40 EUR 14518,80 EUR 64,80 EUR 3888,00 EUR 64,80 EUR 3888,00 EUR 65,20 EUR 5216,00 EUR 65,00 EUR 10140,00 EUR 65,40 EUR 3662,40 EUR 65,60 EUR 10364,80 EUR 65,80 EUR 3948,00 EUR 66,00 EUR 26400,00 EUR 66,20 EUR 1986,00 EUR 65,40 EUR 2027,40 EUR 66,00 EUR 6732,00 EUR 66,40 EUR 5312,00 EUR 66,20 EUR 1787,40 EUR 66,60 EUR 9324,00 EUR 66,60 EUR 21112,20 EUR 66,20 EUR 4236,80 EUR 66,60 EUR 932,40 EUR 66,40 EUR 3984,00 EUR 65,40 EUR 20012,40 EUR 66,00 EUR 9438,00 EUR 66,60 EUR 69264,00 EUR 66,80 EUR 13360,00 EUR 66,80 EUR 6680,00 EUR 66,80 EUR 73480,00 EUR 66,80 EUR 39345,20 EUR 67,20 EUR 1344,00 EUR 67,00 EUR 11524,00 EUR 67,40 EUR 4044,00 EUR 67,40 EUR 3504,80 EUR 67,40 EUR 2763,40 EUR 67,40 EUR 1213,20 EUR 67,40 EUR 3235,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 63,3303 EUR 917655,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

2020-08-18; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

