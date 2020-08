DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 12.871 Pkt - Bayer nach Vergleich wenig verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bayer-Aktie stand im Fokus des nachbörslichen Handels am Donnerstag. Der Konzern hat in den USA einen Großteil der Klagen um die Verhütungsspirale Essure beigelegt. Dazu sei eine Zahlung von insgesamt etwa 1,6 Milliarden US-Dollar vorgesehen, teilte Bayer mit. Die Vergleichssumme sei durch bestehende Rückstellungen gedeckt. Die Aktie sprang nach Aussage eines Händlers zunächst deutlicher an, kam dann allerdings wieder zurück und wurde schließlich wenig verändert getaxt. "Da hatten wohl einige gedacht, die Einigung betreffe Glyphosat" ergänzte der Händler.

Ebenfalls wenig verändert zeigte sich die Voltabox-Aktie. Das Unternehmen rechnet nach einem schwachen ersten Quartal mit einer negativen Marge im laufenden Geschäftsjahr sowie einem schwächelnden Umsatz.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.871 12.830 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

