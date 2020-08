Der US-amerikanische Hedgefondsmanager David Einhorn hat mit seinem Investmentvehikel GreenLight Capital die Investitionen des zweiten Quartals 2020 offengelegt.Im Depot von David Einhorn lassen sich in diesem Quartal viele Neueinsteiger finden. Doch seine Nummer eins bleibt unverändert.Ein Blick in das 13F-Formular, das jeder Investor in den USA, der mehr als 100 Millionen US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...