BRÜSSEL/LONDON (dpa-AFX) - Die EU und Großbritannien schließen an diesem Freitag ihre siebte Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase ab. EU-Chefunterhändler Michel Barnier will nach einem Arbeitsfrühstück mit seinem britischen Gegenüber David Frost über die Ergebnisse der bislang schwierigen Gespräche informieren (11.00 Uhr).



Großbritannien hatte die Europäische Union nach fast einem halben Jahrhundert Ende Januar verlassen. Dennoch gehört das Land noch bis Jahresende zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion. Verhandelt wird nun über ein Anschlussabkommen - ansonsten droht ein harter wirtschaftlicher Bruch mit Zöllen und Handelshemmnissen. Die Übergangsphase läuft Ende des Jahres aus.



Bislang gab es in den Gesprächen nur wenig Fortschritte. Ende Juli bezeichnete Barnier es als unwahrscheinlich, dass noch ein Abkommen zustande kommt. Ein Sprecher der EU-Kommission bekräftigte diese Woche, dass ein Abkommen spätestens Ende Oktober stehen müsse. Viele Experten halten einen Durchbruch auch jetzt für unwahrscheinlich.



Barnier und Frost hatten die aktuelle Verhandlungsrunde am Dienstagabend mit ihren Teams begonnen. Knackpunkte sind die EU-Forderungen nach gleichen Wettbewerbsbedingungen und nach einem "ausgewogenen" Fischereiabkommen./wim/DP/fba

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de