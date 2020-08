Nikola greift Tesla in einem spannenden Marktsegment an - dem Pick-Up. Aus europäischer Sicht muss man hier etwas umdenken, denn das Pick-Up-Segment spielt hierzulande kaum eine Rolle. In den USA sind die Absätze enorm, weshalb Tesla vor einigen Monaten mit großem Aufsehen den Cybertruck präsentierte. Nikola hat einen Wasserstoff-Pick-Up angekündigt, der auf den Namen "Badger" ...

