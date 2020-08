DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

WIRECARD - Wirecard konnte wegen einer krassen Lücke im Kontrollsystem jahrelang dubiose Kredite vergeben. Gut eine Milliarde Euro ist in dunklen Kanälen versickert. (SZ S. 15)

SCHAEFFLER - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will sich auf einer außerordentlichen Hauptversammlung den Rahmen für eine Kapitalerhöhung um bis zu 200 Millionen Vorzugsaktien genehmigen lassen. Damit könnte das Unternehmen von den Anlegern eine Kapitalspritze über rund 1,2 Milliarden Euro bekommen. Die Anleger waren wenig begeistert. Der Aktienkurs verlor neun Prozent. Die Franken wollen mit dem frischen Geld ihre Transformation vorantreiben, potenzielle Wachstumschancen nutzen und den Streubesitz erhöhen. "Wer zu den Gewinnern zählen will, muss fähig sein, richtig und schnell zu handeln. Und das können wir mit dem Vorratsbeschluss noch besser", sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld dem Handelsblatt. (Handelsblatt S. 18/FAZ S. 22)

FABER-CASTELL - Der Stiftehersteller Faber Castell steckt in der Krise. Der Umsatz bricht weg, hinter den Kulissen gibt es viel Unruhe. Der neue Vorstandschef will nun einiges ändern, in ungewohntem Tempo. (SZ S. 18)

SECUNET - Die Nachfrage nach sicherer Datenübertragung ist in Zeiten mobilen Arbeitens groß. Der IT- Dienstleister Secunet befindet sich deshalb im Höhenflug. Konzernchef Axel Deininger will das Wachstum mit einem künftig stärkeren Fokus auf Industriekunden hoch halten. Nach bislang eher organischem Wachstum hält er jetzt auch verstärkt nach Akquisitionen Ausschau. (Börsen-Zeitung S. 11)

August 21, 2020

