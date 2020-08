Am gestrigen Mittwoch haben wir mitgeteilt, dass wir die Aktie des führenden US-amerikanischen IT-Beratungshauses für das Bankgewerbe, JACK HENRY & ASSOCIATES (US4262811015) nach Publikation enttäuschender Quartalszahlen sowie einer ebenso verhaltenen Unternehmensprojektion für das laufende Geschäftsjahr nun mit heutiger Eröffnung der NASDAQ aus unserem Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN veräußern werden.Im Gegenzug werden wir mit morgiger Kurseröffnung (21.08.) der NASDAQ die Aktie eines weltführenden, sektorübergreifenden Entwicklers und Vertreibers von Testungssystemen für IT- und Elektronikkomponenten unterschiedlichster Anwendungsbereiche, TERADYNE (US8807701029), neu in das Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN aufnehmen.

