DJ MÄRKTE ASIEN/Aufwärts im Fahrwasser festerer US-Aktien

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Auf Grün stehen zum Wochenausklang die Ampeln an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien. Auf breiter Front legen die Indizes zu. Sie schließen sich damit der positiven Vorgabe der Wall Street an, wo die Kurse unter Führung der Technologieaktien im Handelsverlauf kontinuierlich zugelegt hatten.

Die Aufschläge reichen von 0,1 Prozent in Sydney bis 1,8 Prozent in Seoul, wo es im Wochenverlauf zuvor aber auch die größten Einbußen gegeben hatte. In Tokio gewinnt der Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 22.983 Punkte, in Schanghai steigt der Composite-Index um 0,8 Prozent.

Am Devisenmarkt kommt der Dollar leicht zurück, der Dollar-Index büßt gut 0,1 Prozent ein. Wenig tut sich bei den Ölpreisen, die sich gut behauptet zeigen.

Im Blick hat der Markt weiter neben Neuigkeiten zur Corona-Pandemie, vor allem die US-chinesischen Beziehungen. Und hier berichten Marktbeobachter von einem Hoffnungsschimmer. Laut dem chinesischen Handelsministerium sollen sich beide Seiten immerhin darauf geeinigt haben, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um über die Fortschritte beim sogenannten Phase-1-Deal der Handelsvereinbarung zu sprechen. Von US-Seite gebe es dazu aber noch keine Bestätigung. US-Präsident Trump hatte im früheren Wochenverlauf betont, er habe die eigentlich bereits für vergangenen Samstag geplanten Gespräche abgesagt.

In Tokio sind Aktien von Reifenherstellern gesucht. Yokohama Rubber und Bridgestone gewinnen je 1,7 Prozent, Toyo Tire liegen nach zunächst deutlicheren Zuwächsen noch knapp im Plus. Im früheren Wochenverlauf hatte US-Präsident Trump seine Anhänger aufgerufen, keine Reifen des US-Herstellers Goodyear mehr zu kaufen. Er reagierte damit auf Berichte, nach denen der Konzern seinen Mitarbeitern das Tragen von Kleidung mit politischen Botschaften wie dem Trump-Slogan "Make America Great Again" verbietet.

In Hongkong verlieren Kingdee International Software gegen die positive Tagestendenz 3,5 Prozent, belastet von einer Kapitalerhöhung.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.122,20 +0,04% -8,41% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.983,48 +0,45% -2,31% 08:00 Kospi (Seoul) 2.315,65 +1,82% +5,37% 08:00 Schanghai-Comp. 3.390,09 +0,78% +11,15% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.100,95 +1,25% -10,58% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.540,13 +0,48% -20,53% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.577,24 +0,12% -0,84% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:33 % YTD EUR/USD 1,1873 +0,1% 1,1861 1,1868 +5,9% EUR/JPY 125,47 -0,0% 125,49 125,78 +2,9% EUR/GBP 0,8973 -0,0% 0,8974 0,9065 +6,0% GBP/USD 1,3233 +0,1% 1,3217 1,3090 -0,2% USD/JPY 105,68 -0,1% 105,80 105,98 -2,8% USD/KRW 1185,63 +0,0% 1185,30 1185,84 +2,6% USD/CNY 6,9084 -0,1% 6,9159 6,9136 -0,8% USD/CNH 6,9019 -0,1% 6,9069 6,9106 -0,9% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,7196 +0,1% 0,7191 0,7183 +2,7% NZD/USD 0,6535 -0,0% 0,6602 0,6559 -2,9% Bitcoin BTC/USD 11.848,25 +0,1% 11.835,00 11.728,75 +64,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,92 42,82 +0,2% 0,10 -25,1% Brent/ICE 45,05 44,90 +0,3% 0,15 -27,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.950,22 1.947,20 +0,2% +3,02 +28,5% Silber (Spot) 27,39 27,03 +1,4% +0,37 +53,5% Platin (Spot) 926,90 923,50 +0,4% +3,40 -4,0% Kupfer-Future 3,00 2,97 +0,9% +0,03 +6,4%

August 21, 2020 00:40 ET (04:40 GMT)

