DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Biontech und Pfizer haben in einer laufenden Phase-1-Studie in den USA einen Erfolg ihres Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus erzielt. Bei einer Dosierung von 30ug zeigte der Impfstoffkandidat sieben Tage nach der zweiten Dosis bei jungen Erwachsenen einen Wert, der dem 3,8-fachen GMT eines Panels aus Rekonvaleszenz-Seren von 38 Patienten entsprach, wie die Unternehmen mitteilten. Bei älteren Erwachsenen induzierte der Impfstoffkandidat einen neutralisierenden GMT, der dem 1,6-fachen GMT des gleichen Panels entsprach und zeigte zudem eine starke Immunogenität sowohl bei jüngeren als auch bei älteren Erwachsenen. Des Weiteren wurde BNT162b2 in allen Populationen gut vertragen, mit leichtem bis moderatem Fieber in weniger als 20 Prozent der Probanden. Wie bereits bekanntgegeben, entschieden sich die beiden Unternehmen aufgrund dieser Daten dazu, den BNT162b2-Impfstoffkandidaten in einer Phase-2/3-Studie mit einer Verabreichung von zwei 30ug-Dosen weiter zu untersuchen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H

10:00 DE/Aumann AG, HV

INDEXÄNDERUNGEN

Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam:

DAX + NEUAUFNAHME - Delivery Hero + HERAUSNAHME - Wirecard MDAX + NEUAUFNAHME - Aixtron + HERAUSNAHME - Delivery Hero TecDAX + NEUAUFNAHME - LPKF Laser + HERAUSNAHME - Wirecard SDAX + NEUAUFNAHME - Hornbach-Baumarkt + HERAUSNAHME - Aixtron

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Abo Wind 0,42 Euro ADM Hamburg 13,58 Euro Hamburger Hafen (HHLA) 0,70 Euro Hawesko 1,75 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 zuvor: 57,3 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,1 zuvor: 52,4 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,4 zuvor: 55,6 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,5 zuvor: 51,0 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 zuvor: 54,7 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 51,8 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,7 zuvor: 54,9 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone August (Vorabschätzung) PROGNOSE: -14,7 zuvor: -15,0 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 zuvor: 56,5 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,6 zuvor: 53,3 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 50,0 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 50,9 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juli PROGNOSE: +14,2% gg Vm zuvor: +20,7% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.896,50 0,24 S&P-500-Indikation 3.393,75 0,15 Nasdaq-100-Indikation 11.504,00 0,18 Nikkei-225 22.974,67 0,41 Schanghai-Composite 3.391,04 0,81 +/- Ticks Bund -Future 176,79% -18 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.830,00 -1,14 DAX-Future 12.854,50 -0,57 XDAX 12.871,09 -0,48 MDAX 27.208,02 -0,71 TecDAX 3.083,28 -0,90 EuroStoxx50 3.273,98 -1,32 Stoxx50 2.968,56 -1,04 Dow-Jones 27.739,73 0,17 S&P-500-Index 3.385,51 0,32 Nasdaq-Comp. 11.264,95 1,06 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,97% +45

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden im Plus erwartet. Die Richtung geben die Börsen in Asien vor, die sich mehrheitlich mit Aufschlägen zeigen. Es sind einmal mehr Technologietitel, die bei den Anlegern momentan hoch im Kurs stehen. Positiv wird gewertet, dass Pfizer und Biontech in einer laufenden Phase-1-Studie in den USA einen Erfolg ihres Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus erzielt haben. "Berichte, dass der Impfstoff von Pfizer auf dem richtigen Weg ist, haben die Stimmung an den Börsen trotz der anhaltenden Unsicherheit über das globale Wachstum gestärkt", sagte ein Marktstratege. Der Verfall der Index-Optionen am Terminmarkt ist im August traditionell von geringerer Bedeutung, da er in die Ferienzeit fällt.

Rückblick: Schwächer - Belastend wirkten konjunkturpessimistische Aussagen im US-Notenbankprotokoll vom Vorabend. Dazu gesellten sich überraschend schwache US-Konjunkturdaten. Unter den Einzelwerten verloren Antofagasta 5,6 Prozent - trotz einem bereinigten EBITDA im ersten Halbjahr und einer Zwischendividende über Markterwartung. Analysten verwiesen auf den schwachen Cashflow. Premier Oil brachen nach Ankündigung einer Kapitalerhöhung um 24,3 Prozent ein. Für Adyen ging es nach Zahlenvorlage um 2,7 Prozent nach unten. Die Analysten von Jefferies verwiesen darauf, dass der Zahlungsdienstleister sowohl beim Gesamtzahlungsvolumen wie auch beim EBITDA die Markterwartung verfehlt habe.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Zyklische Autotitel wurden gemieden: BMW gaben 1,5 Prozent nach, Daimler 2,2 Prozent und VW 2 Prozent. Schaeffler verloren 11,8 Prozent nach Ankündigung einer Kapitalerhöhung. TAG Immobilien gewannen 6,9 Prozent. Die Andeutung einer Prognoseerhöhung für Betriebsergebnis und Dividende stellte Händlern die positive Überraschung bei den Geschäftszahlen. Für CTS Eventim ging es nach Zahlenausweis um 0,6 Prozent nach unten. Baader sprach von einer sehr enttäuschenden Umsatzentwicklung. New Work fielen um 10,6 Prozent. Eine Abstufung auf "Sell" durch Berenberg drückte. Unbeeindruckt zeigten sich Voltabox vom schwachen Ausblick auf das laufende Jahr. Die Titel schlossen 2,6 Prozent fester. Aktien des insolventen Bezahldienstleisters Wirecard (minus 4,6 Prozent) müssen DAX und TecDAX verlassen. Neu in den DAX werden Delivery Hero (minus 1,7 Prozent) aufgenommen.

XETRA-NACHBÖRSE

Bayer hat in den USA einen Großteil der Klagen um die Verhütungsspirale Essure beigelegt. Dazu sei eine Zahlung von insgesamt etwa 1,6 Milliarden US-Dollar vorgesehen, teilte Bayer nachbörslich mit. Die Aktie sprang zunächst an, kam dann allerdings wieder zurück und wurde schließlich wenig verändert getaxt. "Da hatten wohl einige gedacht, die Einigung betreffe Glyphosat", sagte ein Händler.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Aufschläge im Technologiesektor haben der Wall Street zu einem leichten Plus verholfen. Der Nasdaq-Composite markierte ein weiteres Rekordhoch. Zu Handelsbeginn hatten noch Konjunktursorgen die Indizes belastet, doch diese wurden im Sitzungsverlauf etwas in den Hintergrund gedrängt. Neue US-Konjunkturdaten konnten diese gleichwohl nicht lindern. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg in der vergangenen Woche wieder über 1 Million. Auch der Philadelphia-Fed-Index sank überraschend deutlich. Intel standen mit einem Aktienrückkauf im Fokus. Die Aktie stieg um 1,7 Prozent. Im Technologiesektor waren Facebook, Microsoft und Apple gesucht. Am Vortag war die Marktkapitalisierung des iPhone-Herstellers zum ersten Mal über die Marke von 2 Billionen Dollar gestiegen. Die Apple-Aktie gewann weitere 2,2 Prozent, Facebook stiegen um 2,4 Prozent und Microsoft um 2,3 Prozent. Tesla setzten ihren Höhenflug fort und sprangen erstmals über 2.000 Dollar. Die Aktie schloss mit einem Plus von 6,6 Prozent.

Trotz der leicht positiven Tendenz am Aktienmarkt sorgten die unsicheren wirtschaftlichen Aussichten und die schwachen Konjunkturdaten für Aufschläge bei vermeintlich sicheren Anlagen. Am Anleihemarkt drückten steigende Notierungen die Zehnjahresrendite um 3,3 Basispunkte auf 0,65 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:37 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1877 +0,14% 1,1843 1,1895 +5,9% EUR/JPY 125,45 -0,03% 125,62 125,78 +2,9% EUR/CHF 1,0774 +0,02% 1,0832 1,0837 -0,8% EUR/GBP 0,8970 -0,05% 0,9052 0,9021 +6,0% USD/JPY 105,62 -0,17% 106,08 105,74 -2,9% GBP/USD 1,3242 +0,19% 1,3077 1,3188 -0,1% USD/CNH (Offshore) 6,9004 -0,09% 6,9161 6,9124 -1,0% Bitcoin BTC/USD 11.873,50 +0,33% 11.697,50 11.741,01 +64,7%

August 21, 2020 01:33 ET (05:33 GMT)

