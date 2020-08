MEGA GOLD-SYSTEM entdeckt!: Absolute Sensation: Diese NEWS löst Rallye aus! Firma mit gewaltiger Gold-Entdeckung! Kurs-Verdoppelung kommt!

Anzeige / Werbung

NEW GOLD-DISCOVERY: Über 62 Meter mit 6,34 Gramm pro Tonne

Gold-Firma ist wohl auf riesigen Goldschatz gestoßen

Erfolgreiche Finanzierung beschleunigt das neue Bohrprogramm!

Der Anteilskauf von Warren Buffet bei Barrick Gold hat jüngst hohe Wellen geschlagen, denn er ist eine absolute Value-Investorenlegende. Genau diesen Value findet man bei Goldaktien vor dem Hintergrund des explodierenden Goldpreises. Und das hat nun auch Warren Buffett erkannt.

Viel wichtiger jedoch: Warren Buffet ist mit seiner Investmentholding Berkshire Hathaway bekannt dafür, nicht nur ein sondern mehrere Unternehmen aus dem gleichen Sektor zu kaufen, so hat er dies auch u.a. bei Nahrungsmittelkonzernen, Banken und Airlines getan.

So stellt sich nun die Frage: "Who is next?" Der Aktienkurs des Mega-Caps Barrick Gold hat mit der Bekanntgabe von Buffett's Einstieg aus dem Stand um 11% zugelegt. Doch es gibt Aktien im Goldsektor, die einen noch wesentlich höheren operativen Gewinnhebel und folglich auch größeren Kursgewinnhebel besitzen!

Erst im Juli haben wir Ihnen mit Tarachi Gold (WKN: A2P2ZP / DE: 4RZ / CA: TRG) einen weiteren Volltreffer aus dem Goldsektor vorgestellt.

Für alle unsere Leser, die schnell gehandelt haben, hat es sich bereits mehr als gelohnt! Wir haben Ihnen das Unternehmen bei einem Kurs von 0,24-0,25 EUR vorgestellt, zu aktuellen Kursen hat sich der Wert seitdem verdoppelt. Doch vor dem Hintergrund der gestern veröffentlichten Pressemitteilung ist das erst der Anfang!

Diese Aktie scheint auf ein MEGA-GOLD-SYSTEM gestoßen sein - sollten sich die Vorkommen auch in den anstehenden Bohrungen in der Tiefe bestätigen, wird es für den Kurs kein Halten mehr geben!

NEUE DISCOVERY: Unfassbar hohe Goldgehalte in der Jabali Konzession!!!

So gab das Unternehmen gestern bekannt, dass es die detaillierte Kartierung und Probenahme im Gebiet La Dura der südlichen Jabali-Konzession im Goldgürtel Sierra Madre im Osten von Sonora, Mexiko abgeschlossen hat.

Die Proben in Jabali sollten historische Ergebnisse in der La Dura-Mine mit 6,2 g / t Gold auf 26,0 Metern testen und erweitern. Doch halten Sie sich fest und schauen, was für Knaller-Resultate mit den Probeentnahmen ans Tageslicht befördert wurden:

Quelle: Tarachi Gold

Wie Sie sehen können wurden bis zu 42 g / t Gold in den Proben gefunden, das ist der helle Wahnsinn! Kein Wunder also, dass auch CEO Lorne Warner aus dem Häuschen ist, und das völlig zurecht:

"Die 62,55 m Goldmineralisierung mit 6,34 g / t vergrößert die Breite der bekannten Mineralisierung erheblich und hilft bei der Definition der Bohrziele. Frühere Explorationen und Bohrungen auf Jabali basierten auf einer Nord-Süd-Interpretation der mineralisierten Strukturen. Auf regionaler Ebene gibt es einen nördlichen Trend. Die detaillierte Kartierung durch das geologische Team von Tarachi Gold hat eine Reihe von steil abfallenden Ost-West-Knackbrekzien identifiziert, die lokal die hochgradige Goldmineralisierung kontrollieren. "

Hier geht's zur Pressemitteilung:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12854605-tarachi-schlitzprobenentnahme-liefert-6-34-g-t-gold-62-55-m-historischen-bergbaugebiet-la-dura-sonora-mexiko

Jabali ist erst der Anfang vieler positiver News! Denn bald wird gebohrt!

Die Premium Liegenschaften von Tarachi Gold (WKN: A2P2ZP / DE: 4RZ / CA: TRG) liegen im berühmten Goldgürtel der Sierra Madre im Osten von Sonora, Mexiko. Die Projekte des Unternehmens sind alle in einer etablierten Goldproduktionsregion lokalisiert, die an die Mulatos-Mine von Alamos und die La India-Mine von Agnico Eagle grenzt. Tarachis Landpaket ist somit im produktivsten Goldgürtel der Sierra Madre enthalten.

Neben Jabali, die nun diese überragenden Ergebnisse geliefert haben, wurden Feldarbeiten auch an den nördlichen Konzessionen von San Javier, Pretoria und Chivitas wurden ebenfalls durchgeführt.

Geologen von Tarachi haben dabei eine Mineralisierung im Porphyr-Stil im Aufschluss der Pretoria-Konzession entdeckt und führen weiterhin detaillierte geologische Kartierungen und Probenahmen der Porphyrmineralisierung durch. Auch hier dürften wir bald sehr gute Ergebnisse erwarten können, die den Kurs weiter nach Norden treiben werden!

Quelle: Tarachi Gold

Bedenken Sie: aufgrund der absoluten Spitzenlage der Konzessionen in direkter Nachbarschaft zu großen produzierenden Minen der Big Player im Markt, ist die Wahrscheinlichkeit mehr als hoch, dass auch bei Tarachi ähnliche Mineralisierungen gefunden werden. Genau so ist es bereits bei Jabali eingetroffen und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in den weiteren Konzessionen der Fall sein!

Finanzierung massiv überzeichnet! Diamantbohrungen beginnen in Kürze!

Ende letzter Woche vermeldete Tarachi zudem, dass die angedachte Platzierung über bis zu 5 Mio. CAD aufgrund der extrem hohen Investorennachfrage kurzerhand verdoppelt wurde und schlussendlich knapp 10 Mio. CAD in die Kassen gespült wurden.

Auch hier lassen wir gerne CEO Lorne Warner sprechen:

"Diese Cash-Position wird maßgeblich dazu beitragen, den immensen Wert freizusetzen, den wir beim Tarachi-Projekt sehen. Das Unternehmen freut sich darauf, die hochgradigen Goldzielgebiete wie die unterproduzierende unterirdische Mine La Dura und die Scherzone San Javier zu testen. Das Unternehmen erwartet den Beginn der Diamantbohrungen in den kommenden Wochen. "

Hier geht's zur Pressemitteilung:

https://static1.squarespace.com/static/5e9f73e2fd46470a6b9e30cf/t/5f3bf5c8c77b2a4ee8f4d026/1597765066282/Tarachi+Closes+Oversubscribed+Private+Placement.pdf

Die Aktie reagiert bereits - Jetzt müssen Sie schnell sein! Bereits heute könnte es weit über die Marke von 1 CAD gehen!

Kaufen Sie noch vor den Kanadiern und legen Sie sich genüg Stücke zu, denn die wilde Fahrt beginnt.

"THE SKY IS THE LIMIT" wie man so schön sagt. Wir trauen uns keine Prognose zu, denn was die Firma hier gefunden hat, wird noch für viele 100% gut sein! Denn sollte hier Potential für eine neue Mine schlummern, werden sich die produzierenden Nachbarfirmen um Tarachi schlagen! Und billig wird dieser Kauf nicht, denn die Aktien sind in guten Händen!

Diese Punkte sprechen klar für einen Kauf von Tarachi Gold Corp. !!!

Unser Fazit: Mit der aktuellen Entdeckung wird das ein weiterer Ten-Bagger!

Tarachi Gold (WKN: A2P2ZP / DE: 4RZ) bietet Ihnen das Potential auf einen echten Vervielfacher. Das überragende Projekt Tarachi im berühmten Goldgürtel der Sierra Madre im Osten von Sonora, Mexiko. In dieser Region wurden in 2018 mehr als 450.000 Unzen Gold und mehr als 4 Mio. Unzen Silber produziert. Das Tarachi Projekt verfügt folglich über historische Explorationen mit extremen Goldgraden von bis zu 110 g Gold pro Tonne über 1,32m.

Wir erinnern Sie gerne nochmal daran, dass es sich mit Mike Konnert und seinem Team um die gleichen "Macher" im Hintergrund handelt wie bei Vizsla Resources, deren Aktienkurs sich jüngst innnerhalb von wenigen Tagen verfünffacht hat! Der Goldsektor ist ein "People's Business", bei Tarachi Gold setzen Sie ihr Geld garantiert auf die richtigen Köpfe!

Die gestern berichteten Mega-Ergebnisse von 6,34 Gramm/Tonne in über 60 Metern alleine in den Bodenproben liefern schon einen Vorgeschmack auf die Ergebnisse des in Kürze startenden Diamant-Bohrprogramms. Mit dem Mittelzufluss aus dem Private Placement sind die kommenden Bohrprogramme zudem bereits jetzt voll finanziert.

Die Ampeln stehen bei Tarachi Gold folglich auf dunkelgrün. Kommen Sie den institutionellen Investoren zuvor und positionieren Sie sich in diesem neuen Gold-Highflyer!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Falls Sie den Aktienexplorer heute das erste Mal lesen, dann vergessen Sie nicht, sich unter http://www.aktienexplorer.com in unseren kostenlosen Verteiler einzutragen, damit Sie den nächsten Aktien-Tipp vor allen anderen erhalten.

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseite: aktienexplorer.com im Folgenden "Webseite" genannt.

Die Inhalte der "Webseite", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.

Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf der "Webseite", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: hello@aktienexplorer.com

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Enthaltene Werte: CA87609L1058