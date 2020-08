Die Futures signalisieren einen positiven Tagesauftakt. Im asiatischen Handel bewegen sich sowohl der DAX-Future als auch alle US-Futures im Plus. Es sind leichte Gewinne, die sich an den positiven Abschluss des Handels an der Wall Street anschließen.Heute ist der dritte Freitag im Monat August und damit wird heute der kleine Settlement-Tag an der Börse stattfinden. Üblicherweise ist der Handel an Settlement-Tagen überdurchschnittlich aktiv und volatil.Der deutsche Aktienmarkt schloss am Donnerstag einheitlich im Minus. Der SDAX (-1,35 %) und der DAX (-1,14 %) führten die Riege tiefer. Die größten Verluste verbuchten die Benchmarks gleich zum Beginn des Börsenhandels und versuchten dann den ganzen Tag wieder ins Plus zurückzukommen. Die Aktien von Schaeffler (-11,79 %) und New Work (-10,64 %) zogen den SDAX herunter. Schaeffler muss eine Kapitalerhöhung durchführen, um die Folgen der Covid-19 Krise abzuwehren. Das zog auch Continental (-3,04 %) tief ins Minus. Ebenfalls unter Druck geriet die Deutsche Bank (-3,04 %), nachdem die Kreditausfälle in Europa und den USA weiter steigen.

