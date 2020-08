NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 7800 auf 9500 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Kerstens erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zur Containerschifffahrt seine Prognosen aufgrund zuletzt stärker als erwartet gestiegener Frachtraten. Angesichts der voraussichtlich ungünstigeren Marktbedingungen im zweiten Halbjahr hält der Experte aber an seinem neutralen Votum für die dänische Reederei fest./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2020 / 14:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2020 / 19:00 / ET



ISIN: DK0010244508

