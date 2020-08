FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTC029 XFRA LU0603946798 COMST.-SPI TR UCITS ETF I 1.993 EURC005 XFRA LU0603942888 COMSTAGE-SDAX UCITS ETF I 0.750 EURC003 XFRA LU0603933895 COMSTAGE-DIVDAX U.ETF I 0.980 EURC006 XFRA LU0650624025 COMST.-F.A.Z.IDX U.ETF I 0.570 EURE127 XFRA LU0635178014 COMS.-MSCI EM.M.T.U.ETF I 0.786 EURFK85 XFRA DE0009771980 DEKA-EUROPABOND TF 0.320 EURFK8M XFRA DE0009771923 DEKA-DIGITA.KOMMUNIKATION 0.050 EURFK89 XFRA DE0008479825 DEKA-RENTENNACHRANG 0.390 EURPYA XFRA US9467601053 WAYSIDE TECHNOL.GRP DL-01 0.144 EURE129 XFRA LU0860821874 COMS.-SP S.40IN.T.U.ETF I 2.070 EURUPAB XFRA US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.853 EURTR4 XFRA US8923561067 TRACTOR SUPPLY DL-,008 0.338 EURMMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.242 EURRYD XFRA US7835491082 RYDER SYST. DL-,50 0.473 EURRAG XFRA US7502361014 RADIAN GRP INC. DL-,001 0.106 EURNMAA XFRA US6511911082 NEWCREST MINING LTD ADR 1 0.148 EURNFA XFRA US6323471002 NATHAN'S FAMOUS DL-,01 0.296 EURMKT XFRA US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC. 0.169 EURJBT XFRA US4778391049 JOHN BEAN TECHS DL-,01 0.084 EURDL8 XFRA US2480191012 DELUXE CORP. DL1 0.253 EURAEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP. 0.486 EUR3L4 XFRA US3765491010 GLADSTONE LAND CO.DL-,001 0.038 EURAENF XFRA US0079241032 AEGON NV EO 0,12 NY REG.1 0.060 EURSJX XFRA SG1F60858221 SINGA.TECH.ENG. SD-,10 0.031 EURC540 XFRA LU0488317610 C.-IB.E.G.C.C.O.T.U.ETF I 0.360 EURC054 XFRA LU0488317297 CS-FR EO STOXX 50 U.ETF I 0.740 EURC023 XFRA LU0488316992 COMSTA.-HSCEI UCITS ETF I 0.353 EURC022 XFRA LU0488316729 COMSTAGE-HSI UCITS ETF I 0.909 EURC012 XFRA LU0488316133 COMSTAGE-S+P 500 U.ETF I 4.654 EUR8530 XFRA LU0444607187 C.-IB.E.S.I-L.E-I.U.ETF I 1.450 EUR8523 XFRA LU0444607005 C.IB.E.S.G.C.10+T.U.ETF I 7.050 EUR8522 XFRA LU0444606965 C.I.E.S.G.C.5-10T.U.ETF I 1.670 EUR8521 XFRA LU0444606882 C.IB.E.S.G.C.1-5T.U.ETF I 1.010 EUR8520 XFRA LU0444606700 C.I.E.S.G.C.3M-2T.U.ETF I 0.730 EURX509 XFRA LU0444606619 C.IB.E.L.S.D.25+T.U.ETF I 5.890 EUR