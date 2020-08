FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.08.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.08.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

4FZ XFRA MX01OR010004 ORBIA ADVANCE CORP.

2JT XFRA US30607B1098 FALCON MIN. CL.A DL-,0001 0.025 EUR

