FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.08.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HLB34Z1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/19 0.001 %CDW XFRA US12514G1085 CDW CORP. DL-,01 0.321 EURUEO XFRA US9604131022 WESTLAKE CHEM.CORP.DL-,01 0.228 EURRHJ XFRA US7703231032 ROBERT HALF INTL DL-,001 0.287 EURPLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01 0.929 EURND1 XFRA US6556631025 NORDSON CORP. 0.329 EURJNJ XFRA US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0.853 EUREFX XFRA US2944291051 EQUIFAX INC. DL 1,25 0.329 EURXTY XFRA US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 0.169 EURCR2 XFRA US12618T1051 CRA INTERNATIONAL INC. 0.194 EURBWI XFRA US1170431092 BRUNSWICK CORP. DL-,75 0.203 EURNVPA XFRA TH0122010R10 KCE EL. PCL -NVDR- BA 0,5 0.011 EURHKR XFRA KYG4520J1040 HKR INTL LTD HD-,25 0.008 EURBZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.069 EURCLIQ XFRA DE000A0HHJR3 CLIQ DIGITAL AG O.N. 0.280 EURP5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.134 EURAQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.051 EURGJ7 XFRA BMG9316Y1084 VALUETRONICS HLDGS DL-,10 0.015 EURLUY1 XFRA BMG5695X1258 LUK FOOK HLDGS LTD HD-,10 0.054 EURWOPA XFRA AU000000WPL2 WOODSIDE PET. 0.220 EURANB XFRA AU000000ANZ3 A.N.Z. BKG GRP 0.151 EUR08M XFRA GRS518003009 ADMIE IPTO HLDG EO 2,12 0.118 EURXFRA DE000HSH4SX8 HCOB MZC 10 14/22 0.000 %XFRA DE000HLB5EZ3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/17 0.001 %WE7 XFRA AU000000EVN4 EVOLUTION MINING LTD 0.054 EURXFRA DE000HLB4RL8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08C/18 0.001 %0WH XFRA KYG960071028 WH GROUP LTD DL-,0001 0.005 EUR3MK XFRA TH4577010010 MK RESTAUR.GRP -FGN- BA 1 0.013 EUREA71 XFRA US30224P2002 EXTENDED STAY PA.C.1S.1B 0.008 EURWOP XFRA US9802283088 WOODSIDE PET. SP.ADR 1 0.220 EURQRL XFRA AU000000AZJ1 AURIZON HLDGS LTD 0.083 EURH221 XFRA US84790A1051 SPECTR.BRANDS HLDG DL-,01 0.355 EURWA4 XFRA US9345502036 WARNER MUSIC GRP CORP.CLA 0.101 EUR4SB XFRA US78410G1040 SBA COMMUNICAT. A DL-,01 0.393 EURP31Q XFRA CA6218862093 MOUNT LOGAN CAP. INC. 0.013 EUR