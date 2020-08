FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.08.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

OCBA XFRA SG1S04926220 OVERS.-CHINESE SD-,50

AEND XFRA NL0000303709 AEGON NV (DEMAT.) EO-12

HHFA XFRA DE000A0S8488 HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA

THL XFRA AU000000TAH8 TABCORP HLDGS LTD

16C XFRA CA19654L1022 COLORADO RESOURCES LTD

