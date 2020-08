FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.08.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 24.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.08.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.08.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

IBNN XFRA GB00BYZ9XC29 VELA TECHNOLO.PLC LS-,001

6LN XFRA US08182C1062 BENEFYTT TECH. A DL-,001

VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 EOD

3DM XFRA US2470783067 DELMAR PHARMACEUT.DL-,001

