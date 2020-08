FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimistischere Prognosen von Dermapharm für das laufende Jahr sind am Freitag vorbörslich gut angekommen. Im Handel auf Tradegate verteuerten sich die Papiere des Arzneimittelherstellers um 1,2 Prozent auf 46,60 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Donnerstag. Damit rückt nun das Zwischenhoch der Aktie vom Juli auf Xetra bei knapp 48 Euro näher.



Das Unternehmen rechnet sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis (Ebitda) mit einem stärkeren Anstieg als zuvor. Ein Händler merkte an, dass die Dermapharm-Aktien mit einem Abschlag zu denen anderer Spezialpharmaka-Hersteller handele. Mit den höheren Prognosen für 2020 könne dieser nun am Markt zumindest teilweise ausgepreist werden./bek/jha/

