DJ Astrazeneca erhält Zulassung für Imfinzi in Japan

Von Sabela Ojea

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat in Japan die Zulassung für das Medikament Imfinzi zur Behandlung von Lungenkrebs erhalten. Die Zulassung erfolge auf Grundlage positiver Daten einer klinischen Studie, teilte der Pharmakonzern mit. In Japan seien 2018 fast 119.000 Menschen an Lungenkrebs erkrankt.

