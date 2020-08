Analystenfirma positioniert Datenvirtualisierungsunternehmen zum ersten Mal als führend, basierend auf der Vollständigkeit der Vision und der Fähigkeit zur Ausführung

Denodo, der Marktführer im Bereich Datenvirtualisierung, gab heute bekannt, dass Gartner, Inc. das Unternehmen als "Leader" in seinem Magic Quadrant 2020 für Datenintegrationstools positioniert hat. Laut Gartner führen die Leader ihre aktuelle Vision gut aus und sind für morgen gut positioniert. In dem Bericht heißt es: "Der Markt für Datenintegrationstools erfährt eine neue Dynamik, die durch den dringenden Bedarf an Hybrid-/Multi-Cloud-Datenmanagement, erweiterter Datenintegration und Datenstrukturdesigns angetrieben wird."

Der vollständige und ergänzende Magic-Quadrant-Bericht, der am 18. August 2020 veröffentlicht wurde und von Ehtisham Zaidi et al. verfasst wurde, ist unter https://www.denodo.com/en/2020-gartner-magic-quadrant-data-integration-tools verfügbar.

Unter Bezugnahme auf eine kürzlich durchgeführte Gartner-Umfrage stellt der Bericht fest, dass sich im Jahr 2020 "die traditionelle Datenintegration von der ausschließlichen Konzentration auf die Dominanz von Bulk/Chargen für die Lieferung auf dem Markt verschoben hat." Darüber hinaus "ist die aussagekräftige Metrik für dieses Jahr, dass mehr als 50 der befragten Organisationen angaben, dass sie ihr Datenintegrationstool benötigen, um ‚eine nahtlose Kombination dieser verschiedenen Datenbereitstellungsarten und den Wechsel zwischen ihnen zu unterstützen.'"

Die Kunden von Denodo haben in erster Linie den Integrationsstil der Datenvirtualisierung genutzt, um die integrierten Daten schnell an ihre Business User zu liefern, ohne die Daten replizieren zu müssen, was die Datenlieferung verlangsamt. Innovative Funktionen, die in der neuesten Version der Denodo-Plattform Version 8.0 eingeführt wurden, wie z. B. Hybrid-/Multi-Cloud-Integration, Datenwissenschaftsautomatisierung unter Verwendung von KI/ML, API-/Microservice-Erweiterungen und Hyper-Performance erhöhen die Nutzung der Datenvirtualisierungsplattform für fortgeschrittene logische Datenstruktur-Architekturen.

"Wir glauben, dass die Platzierung von Denodo im Leaders-Quadranten die Bedeutung der Datenvirtualisierung als moderner Datenintegrationsstil bestätigt. Noch wichtiger ist, dass sie unserer Meinung nach widerspiegelt, wie die Kunden von Denodo den enormen Wert unserer Innovationen in den Bereichen des maschinellen Datenkatalogs, der intelligenten Abfragebeschleunigung und des automatisierten Infrastrukturmanagements für Hybrid- und Multi-Cloud-Szenarien sehen", sagte Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo. "Unsere neueste Version der Denodo-Plattform ermöglicht die Architektur der logischen Datenstruktur durch eine neue und neu gestaltete webbasierte Benutzeroberfläche, Single-Sign-On-Integration, Abfragebeschleunigung durch vorberechnete Zusammenfassungen, Unterstützung für GraphQL und vieles mehr."

Um zu erfahren, was Denodo-Kunden über ihre Erfahrungen mit der Denodo-Plattform sagen, schauen Sie unter Gartner Peer Insights nach.

Bitte tweeten Sie:Neuigkeiten: @denodo wird im August 2020 @Gartner_inc MagicQuadrant für DataIntegration Tools zum Leader ernannt. Lesen Sie den Bericht https://bit.ly/3l3zi8g DataVirtualization

Haftungsausschlüsse von Gartner

Die Gartner Peer Insights-Besprechungen stehen für die subjektiven Auffassungen einzelner Endverbraucher und basieren auf deren eigenen Erfahrungen. Sie repräsentieren nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften.

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, die die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Denodo

Denodo ist der führende Anbieter im Bereich Datenvirtualisierung und bietet agile, leistungsfähige Datenintegration, Datenabstraktion und Echtzeit-Datendienste bei vielfältigsten Unternehmens-, Cloud-, Big-Data- und unstrukturierten Datenquellen zum halben Preis der herkömmlichen Konzepte an. Die Kunden von Denodo haben in jeder größeren Branche signifikante geschäftliche Agilität und ROI gewonnen, indem sie schnelleren und einfacheren Zugang zu einheitlichen Geschäftsinformationen für agile BI, Big Data-Analysen, Web und Cloudintegration, Einzelansicht-Anwendungen und Unternehmens-Datenservices ermöglicht haben. Denodo ist gut abgesichert, profitabel und nicht börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.denodo.com oder unter der Rufnummer +1 877 556 2531 bzw. +44 (0) 20 7869 8053.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200821005083/de/

Contacts:

Chris McCoin oder Richard Smith

McCoin Smith Communications Inc.

508 429 5988 (Chris) oder 978 433 3304 (Rick)

chris@mccoinsmith.com oder rick@mccoinsmith.com