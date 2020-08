Pfizer und BioNTech haben in einer laufenden Phase-1-Studie in den USA einen Erfolg ihres Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus erzielt.Bei einer Dosierung von 30ug zeigte der Impfstoffkandidat 7 Tage nach der zweiten Dosis in jungen Erwachsenen einen Wert, der dem 3,8-fachen GMT eines Panels aus Rekonvaleszenz-Seren von 38 Patienten entsprach, wie Pfizer und BioNTech mitteilten. In älteren Erwachsenen induzierte der Impfstoffkandidat einen neutralisierenden GMT, der dem 1,6-fachen ...

