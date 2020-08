DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Freitag im Verlauf etwas leichter. Weiterhin kann der September-Kontrakt die Marke bei 177 nicht zurückerobern. Am Anleihenmarkt schaut man im Tagesverlauf auf die Einkaufsmanagerindizes des verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors im Monat August. Dabei werden die Umfrageergebnisse aus Frankreich, Deutschland, der Eurozone und den Vereinigten Staaten bekannt gegeben. Volkswirte gehen davon aus, dass wieder gestiegene Corona-Infektionszahlen und die Diskussion über eine zweite Welle dem Dienstleistungssektor in der Eurozone zugesetzt haben dürften.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 8 Ticks auf 176,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,94 Prozent und das -tief bei 176,75 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 28.173 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Ticks auf 134,97 Prozent.

August 21, 2020

