Der Euro hat am sich am Freitag im frühen Handel mit Aufschlägen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 8.45 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1869 US-Dollar. Am Vorabend hatte der Euro noch bei 1,1854 Dollar tendiert.Bisher verlief das Geschäft recht ruhig, die Marktteilnehmer zeigten sich noch zurückhaltend. Im Verlauf des Vormittags werden die Einkaufsmanagerindizes für August für Deutschland, ...

