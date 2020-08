Bei Nel ASA kommt wieder mächtig Bewegung in den Kurs. Die Aktie ist nach oben ausgebrochen und nimmt Kurs auf den nächsten wichtigen Widerstand. Damit schickt sich Nel an, die mittel- und langfristigen Aufwärtstrends eindrucksvoll zu bestätigen. Tolle Aussichten also für alle Nel-ASA-Aktionäre und solche, die es werden wollen.

Anleger-Tipp: Bei Nel ASA hat sich das Chance-Risiko-Verhältnis zuletzt deutlich verbessert. Wie weit es nach oben gehen kann und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...