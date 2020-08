...in Frankfurt, für die es seit gestern mehrere Empfehlungen gibt. Aurelius ist spezialisiert auf schwache Gesellschaften kurz vor der Insolvenz, um sie anschließend zu rekapitalisieren und mit Gewinn zu verkaufen. Das machte Aurelius bislang sehr erfolgreich, aber schwer zu interpretieren. Dafür rutschte der Kurs in der Coronakrise auf ein Tiefstniveau. Eine special situation? Bitte auf das Korn nehmen!



