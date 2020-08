Nun steht es also fest: Der insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard (WKN: 747206) wird unseren heimischen Leitindex, den DAX, noch in dieser Woche verlassen. Die neuere Information dabei: Delivery Hero (WKN: A2E4K4) wird den Kreis der DAX-Familie jetzt erweitern. Das hat sich zwar bereits abgezeichnet. Gewissheit, welcher Name in den Leitindex folgen wird, gibt es allerdings erst seit Mitte dieser Woche. Das wiederum dürfte die Investoren spalten, was das langfristige Potenzial und diese Ausrichtung ...

