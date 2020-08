DJ MÄRKTE ASIEN/Börsenampeln auf Grün - Impfstoff-Nachricht hilft

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Auf Grün sind zum Wochenausklang die Ampeln an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien gesprungen. Auf breiter Front legten die Indizes zu, wobei die Gewinne im Späthandel etwas abbröckelten. Sie schlossen sich damit der positiven Vorgabe der Wall Street an, wo die Kurse unter Führung der Technologieaktien im Handelsverlauf kontinuierlich zugelegt hatten.

Als positiven Faktor verwies Marktstratege Stephen Innes von AxiCorp auf eine neuerliche positive Meldung zu einer Versuchsreihe mit einem Corona-Impfstoff, diesmal von Biontech bzw. Pfizer. Die beiden Unternehmen hoffen, noch im laufenden Jahr eine Zulassung für ihr Produkt zu erhalten. Gerade vor dem Hintergrund der aktuell weltweit wieder deutlich steigenden Infiziertenzahlen dürfte die Nachricht positiv auf die Stimmung gewirkt haben, so Innes.

Die Aufschläge reichten bis 1,9 Prozent in Taiwan und 1,8 Prozent in Seoul. In Seoul war es im Wochenverlauf zuvor zu größeren Verlusten gekommen - ausgelöst von steigenden Corona-Infektionszahlen. In Tokio gewann der Nikkei-Index 0,2 Prozent auf 22.920 Punkte, in Schanghai stieg der Composite-Index um 0,5 Prozent.

Im Blick habe der Markt weiter neben Neuigkeiten zur Corona-Pandemie vor allem die US-chinesischen Beziehungen, hieß es. Und hier machten Marktbeobachter einen Hoffnungsschimmer aus und verwiesen auf Nachrichten, wonach sich laut dem chinesischen Handelsministerium beide Seiten immerhin darauf geeinigt hätten, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um über die Fortschritte beim sogenannten Phase-1-Deal der Handelsvereinbarung zu sprechen. Von US-Seite gebe es dazu aber noch keine Bestätigung, hieß es. US-Präsident Donald Trump hatte im früheren Wochenverlauf betont, er habe die eigentlich bereits für vergangenen Samstag geplanten Gespräche abgesagt.

Nippon Paint profitieren von Wuthelam-Einstieg

In Tokio verbesserten sich Nippon Paint um 6,5 Prozent - gestützt von einem Bericht, wonach Wuthelam aus Singapur einen Mehrheitsanteil an dem Farben- und Lackhersteller erwerben werde. In Hongkong lagen Kingdee International Software im Späthandel gegen die positive Tagestendenz 4,5 Prozent im Minus. Hier drückte eine Kapitalerhöhung auf den Kurs.

Westpac gaben in Sydney um 0,2 Prozent nach. Die Bank hat nun dem Verkauf ihres Verkaufsfinanzierungsgeschäfts an Angle Finance, das zur Beteiligungsgesellschaft Cerberus Capital gehört, zugestimmt. Laut Westpac wird der Verkauf einen geringen Buchverlust und vernachlässigbare Auswirkungen auf die Bilanz und die Kapitalverhältnisse der Bank zur Folge haben.

Teils kräftige Gewinne verzeichneten in Seoul Aktien aus dem Technologiesektor, nachdem an der Wall Street am Vortag die Anleger ebenfalls bei Titeln der Branche zugegriffen hatten, die sich in der Corona-Pandemie als klare Sieger zeigen. LG Electronics gewannen 6,6 und Samsung Electronics 1,4 Prozent. Daeduck Electronics machten 3,9 Prozent gut.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.111,20 -0,14% -8,57% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.920,30 +0,17% -3,28% 08:00 Kospi (Seoul) 2.304,59 +1,34% +4,87% 08:00 Schanghai-Comp. 3.379,66 +0,47% +10,80% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.084,65 +1,18% -12,03% 10:00 Taiex (Taiwan) 12.613,44 +1,93% +5,14% 07:30 Straits-Times (Sing.) 2.528,30 +0,02% -21,56% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.572,92 -0,16% -0,84% 11:00 BSE (Mumbai) 38.491,52 +0,71% -6,81% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:33 % YTD EUR/USD 1,1837 -0,2% 1,1861 1,1868 +5,5% EUR/JPY 124,93 -0,4% 125,49 125,78 +2,5% EUR/GBP 0,8949 -0,3% 0,8974 0,9065 +5,7% GBP/USD 1,3225 +0,1% 1,3217 1,3090 -0,2% USD/JPY 105,56 -0,2% 105,80 105,98 -2,9% USD/KRW 1186,91 +0,1% 1185,30 1185,84 +2,8% USD/CNY 6,9111 -0,1% 6,9159 6,9136 -0,8% USD/CNH 6,9032 -0,1% 6,9069 6,9106 -0,9% USD/HKD 7,7502 +0,0% 7,7501 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,7188 -0,0% 0,7191 0,7183 +2,6% NZD/USD 0,6529 -0,1% 0,6602 0,6559 -3,0% Bitcoin BTC/USD 11.854,25 +0,2% 11.835,00 11.728,75 +64,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,68 42,82 -0,3% -0,14 -25,5% Brent/ICE 44,81 44,90 -0,2% -0,09 -27,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.937,66 1.947,20 -0,5% -9,54 +27,7% Silber (Spot) 27,10 27,03 +0,3% +0,07 +51,8% Platin (Spot) 920,43 923,50 -0,3% -3,08 -4,6% Kupfer-Future 2,97 2,97 -0,2% -0,01 +5,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2020 03:45 ET (07:45 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.