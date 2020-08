NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CRH nach Zahlen von 33,70 auf 38,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der irische Baustoffkonzern habe im ersten Halbjahr seine Qualitäten angesichts der Corona-Krise unter Beweis gestellt, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihr Modell bleibe intakt, wonach das Unternehmen künftig von US-Infrastrukturmaßnahmen profitieren dürfte. Die Aktie sei eine der wichtigsten im Sektor, mit ihr sicherten sich Anleger günstiges Wachstum./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2020 / 15:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2020 / 15:47 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE0001827041

