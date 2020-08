Unsere letzte Kommentierung zur E.ON-Aktie überschrieben wir am 23.07. mit "E.ON - Aktie muss nun nachsetzen!". Zum damaligen Zeitpunkt befand sich der Wert in einer heiklen Konstellation, hatte aber noch die Chance, auf der Oberseite für klare Verhältnisse zu sorgen. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem "[…] Die E.ON-Aktie konnte zunächst erfolgreich über die 10,5 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...