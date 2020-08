Die Buchungsplattform Airbnb will voraussichtlich noch in diesem Jahr den Gang an die Wall Street wagen. Das ins Straucheln geratene Unternehmen plant offenbar ein Listing an der Börse NASDAQ.Bereits in der vergangenen Woche berichtete das Wall Street Journal, das von Milliardär Brian Chesky geführte Unternehmen wolle noch im August die notwendigen Unterlagen bei der Securities und Exchange Commission (SEC) für einen Börsengang einreichen. Nun hat Chesky Nägel mit Köpfen gemacht. Der Antrag wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...