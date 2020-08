Beim Goldpreis geht eine weitere volatile Woche zu Ende. Nach dem Einbruch am Mittwoch im Anschluss an die Fed Minutes hat sich der Goldpreis am Donnerstag bereits wieder leicht erholt. Dennoch bleibt übergeordnet zunächst in der Konsolidierung intakt. "Verlieren Sie sich nicht zu sehr im klein-klein des Tagesgeschäfts, behalten Sie das Big Picture im Auge", rät Markus Bußler.Die Konsolidierung könnte den Goldpreis durchaus noch einige Tage beschäftigen. Allerdings sollte die Notierung für das Edelmetall ...

