Bonn (www.anleihencheck.de) - Obwohl sich die türkische Lira (TRY) aufgrund der extremen Ausweitung der Geldmenge sowohl vor als auch während der Coronavirus-Krise seit Wochen in einem Abwärtstrend befindet, sahen die türkischen Währungshüter auf ihrer gestrigen Sitzung von einer Leitzinsanhebung ab, so die Analysten von Postbank Research. ...

