DJ Maschinenbauer übernehmen rund 85 Prozent ihrer Azubis

BERLIN (Dow Jones)--Auszubildende im Maschinenbau haben der Branche zufolge trotz der Corona-Pandemie gute Chancen auf eine Übernahme. Im laufenden Jahr haben die Unternehmen rund 85 Prozent ihrer Lehrlinge übernommen, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) unter Berufung auf eine Mitgliederbefragung mitteilte. In der Gesamtwirtschaft lag dieser Wert 2018 vor der Pandemie bei gerade mal 71 Prozent.

Fast 60 Prozent der Maschinenbaufirmen haben laut der Umfrage in diesem Jahr sogar alle ihre ausgelernten Azubis übernommen. Die Bundesregierung hatte im Juni auch diverse Prämien auf den Weg gebracht, mit denen die Betriebe für Ausbildungsverträge und Übernahmen bis zu 3.000 Euro erhalten.

Die Rekrutierung von Nachwuchs sei in der Branche weiterhin ein Problem. Im Juli waren in den maschinenbaurelevanten Berufen rund 52.000 Ausbildungsstellen der Unternehmen noch unbesetzt, wie eine Umfrage des VDMA Ost zeigt. Gleichzeitig waren laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit rund 37.600 Bewerber noch unversorgt. Das ergibt ein rechnerisches Plus von mehr als 14.000 unbesetzten Stellen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2020 04:44 ET (08:44 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.