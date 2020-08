DGAP-News: IGP Advantag AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalmaßnahme

IGP Advantag AG: Virtuelle Hauptversammlung erfolgreich durchgeführt - Zustimmung zu allen Beschlüsse mit deutlicher Mehrheit



21.08.2020 / 11:24

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News

IGP Advantag AG Virtuelle Hauptversammlung erfolgreich durchgeführt - Zustimmung zu allen Beschlüsse mit deutlicher Mehrheit Berlin, 21.08.2020. Am heutigen Tag hat die IGP Advantag AG (WKN A1EWVR / ISIN: DE000A1EWVR2) ihre ordentliche Hauptversammlung 2020 virtuell abgehalten. Unter anderem wurde über die Schaffung eines genehmigten und eines bedingten Kapitals in Höhe von jeweils 13,8 Millionen Euro abgestimmt. Die Hauptversammlung hat hierbei allen zur Abstimmung vorgelegten Beschlusspunkten mit deutlicher Mehrheit zugestimmt.



In seinem Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr stellte der Vorstand die letztjährige Entwicklung detailliert dar und erläuterte die mittel- bis langfristige Unternehmensstrategie. Im Mittelpunkt stand dabei die erfolgreiche Neuaufstellung des Konzerns als integrierter Dienstleister entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architecture, Engineering and Construction). Mit der Einbringung von IGP Ingenieur AG und IGP Projekt GmbH im Rahmen einer Sach-Kapitalerhöhung sowie der kürzlich erfolgten Bezugsrechts-Kapitalerhöhung, ist der Integrationsprozess weitestgehend abgeschlossen.



Operativ verleihen langlaufende Großaufträge sowie die starke Stellung im Bereich öffentlicher Aufträge dem Geschäft ein hohes Maß an Stabilität. Dazu kommt eine gut gefüllte Projektpipeline. Gerade die Expertise der IGP in baulichen Sondersituationen sowie bei Spezialbauten für Bildung und Gesundheit ist im aktuellen Umfeld gefragt. Im Bereich Klimaschutz profitiert der Konzern zudem von der bevorstehenden Einbeziehung weiterer Bereiche in den verpflichtenden Emissionshandel. Weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2020, einschließlich der Präsentation des Vorstands und der Abstimmungsergebnisse, werden kurzfristig auf der Homepage des Unternehmens unter https://www.igp-advantag.ag/hauptversammlungen/ zugänglich gemacht.

Ende der Corporate News



Über die IGP Advantag AG:

Die in Geldern ansässige IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR), ist ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit ausgeprägtem Spezialwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architechture, Engineering and Construction). Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme. 1998 gegründet, verfügt die IGP-Gruppe über langjährige Erfahrung und beschäftigt heute mehr als 350 hochqualifizierte Mitarbeiter. In einem von vielen kleinen regionalen Nischenanbietern und wenigen großen Immobilien- und Baukonzernen geprägten Markt, vereint die IGP Advantag AG hohe Wertschöpfungstiefe und hohen Dienstleistungsanteil auf einzigartige Weise. Wiederholte Erfolge bei Ausschreibungen für öffentliche Spezialbauten sowie Referenzen aus zahlreichen internationalen Großprojekten sind Beleg für die hervorgehobene Wettbewerbsposition. Mit der eigenen BIM-Software [überbau] verfügt der Konzern zudem über eine umfassende Lösung zur Prozessdigitalisierung, resultierend in überdurchschnittlicher Effizienz und Budgetdisziplin. Einen Großteil der Gesamtleistung erzielt die IGP Advantag AG mit Auftraggebern im öffentlichen Sektor. Die Schwerpunkte liegen auf Bildungs- und Gesundheitsimmobilien, grünen Büroimmobilien sowie relevanten Infrastrukturprojekten wie Flughäfen, Bahnhöfen oder Logistikstandorten. Entsprechende Gebäude wie Krankenhäuser oder Schulen sind oft sehr energieintensiv, weshalb Nachhaltigkeitsthemen von Green Building bis zum Emissionshandel von hoher Relevanz für die IGP Advantag AG sind. Insgesamt adressiert der Konzern mit seinem Leistungsportfolio ganz stark langfristige Megatrends wie Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und Digitalisierung. Diese Corporate News sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der IGP Advantag AG dar. Eine die Aktien der Advantag Aktiengesellschaft betreffende Investitionsentscheidung sollte ausschließlich auf der Basis der geprüften Jahresabschlüsse sowie des gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen, der unter https://www.igp-advantag.ag/finanzberichte veröffentlicht worden ist.

Anstehende Termine: 28.08.2020 Veröffentlichung des Konzern-Halbjahresabschlusses H1 2020





Kontakt:

IGP Advantag AG

Investor Relations

Glockengasse 5

47608 Geldern

Tel.: +49(0)2831.1348220

Mail: aktie@igp-advantag.ag

21.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de